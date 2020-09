Catedral Inicia Venda de Máscaras e Camisetas Personalizadas Para a Novena da Padroeira

A Novena de Nossa Senhora Aparecida reunirá centenas de fiéis a partir do dia 03 de Outubro. A Catedral Santuário já iniciou os preparativos para o evento, estão sendo vendidas máscaras e camisetas personalizadas. O kit (máscara + camiseta) custa R$50,00 e também são vendidos separadamente, a máscara sai por R$10,00 e a camiseta R$40,00. Os interessados devem entrar em contato através do telefone (17)3523-1571.

As missas acontecerão até o dia 11 de Outubro na Catedral Santuário e em quatro horários: às 6h, 11h30, 15h e às 19h30. O encerramento será no dia 12, feriado nacional em homenagem a Padroeira do Brasil. A carreata será às 10 horas, com saída da Catedral. Às 12 horas acontecerá o Santo Terço e às 17 horas missa campal e, na sequência, procissão luminosa. Nossa Senhora Aparecida é intitulada Padroeira do Brasil e é conhecida por ter intercedido vários milagres desde sua descoberta.

A Novena seguirá todas as recomendações do Governo Estadual e Municipal, tais como: o uso obrigatório de máscaras de proteção, disponibilização de álcool gel 70%, distanciamento entre os fiéis. Além disso, há orientação para evitar cumprimento de mãos e abraços e o não compartilhamento de microfones, Bíblias, livros ou outros objetos nas celebrações.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local