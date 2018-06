Catanduvenses viveram emoção da vitória do Brasil ao vivo em São Petersburgo. O grupo de amigos Paulo Simões, Roberto Gimenes, Antônio Alonso e Valdenir Rossi puderam sentir na pela a emoção de vibrar com a torcida brasileira na Rússia pelos jogos da Copa do Mundo. Os amigos já embarcaram para Moscou para acompanhar de perto a terceiro partida da seleção brasileira no campeonato mundial que acontece nesta quarta-feira (27), às 15h.

Segundo Paulo Simões, a viagem foi programada desde o ano passado e o evento esportivo é uma paixão em sua vida desde a década de 90.

“Eu vou a Copas do Mundo desde 1990, na Itália só que não fui e em 2002 no Japão. Hoje (ontem) nós já estamos chegando ao aeroporto de Moscou. Já assistimos os dois primeiros jogos e agora vamos assistir o terceiro, depois vamos ficar uns três dias em Portugal e depois voltar para Catanduva”, informa Simões.

O grupo aproveita para torcer pelo Brasil e também para conhecer lugares de destaque na Rússia. Eles afirmam que respeito e ordem são aspectos que tem chamado à atenção dos catanduvenses.

“Está sendo maravilhoso é um país onde há respeito e ordem em tudo. São Petersburgo é maravilhosa, super recomendo para quem quiser visitar”, frisa Simões.

Em Catanduva, Simões é empresário no ramo da gastronomia, mas ele ressalta que a culinária Rússia perde para o Brasil.

“A culinária aí no Brasil é imbatível”, pontua.

Já em comparação com outros campeonatos mundiais, Simões considera que a evolução tecnológica tem favorecido em cada edição.

“Em comparação com outras copas, cada país tem suas peculiaridades e a cada quatro anos também há muita evolução em tecnologia, essa mostra isso tudo muito perfeito. Estádios cada vez mais espetaculares”, finaliza.

Karla Sibro

Da Reportagem Local