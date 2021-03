Catanduvenses Vencem Concurso Internacional De Unhas Artísticas Online

Um concurso bem diferente fez o nome de Catanduva chegar do outro lado do mundo na rede social e ficar conhecida pela beleza e criatividade artística. Os “artistas catanduvenses” ganharam o 1º Lugar no Concurso Internacional Online de Nail Art da Rússia @konkyrs_nailstar na categoria Action-Fantasy- Nail poster. O evento aconteceu online com participantes de diversos lugares do mundo.

“Essa foi minha primeira competição internacional de unhas artísticas. Eu estaria sendo hipócrita se dissesse que nunca pensei em desistir da minha profissão. Eu já quis sair do mundo das unhas pelas críticas de quem não é profissional, quem critica sem conhecer, pelas rasteiras que já sofri, mas sigo firme e forte meu caminho, conquistando meus objetivos”, afirma Cristina Biela, fundadora da Muy Biela @muy_biela_oficial – fábrica de cosméticos para unhas artificiais de Catanduva (a única do segmento com fabricação própria, a venda em todo o Brasil), instrutora Master e proprietária da esmalteria @cristina_biela_studio_nails em Catanduva.

As juradas, de diversas partes do mundo, avaliaram: composição, fotografia, iluminação, conceito, criatividade, originalidade, complexidade do esquema de cores, projeto e enredo da foto, técnica e habilidade.

Além dessa premiação, o trabalho de Cristina Biela foi premiada em terceiro e quarto lugar nas categorias foto de mão e foto de uma unha artística, no mesmo concurso.

Ficha técnica:

Unhas artísticas: Cristina Biela @cristina_biela, Fotografia: Ricarda Canozo, Maquiagem: Marcella Novelli @mperform.art @marcellanovellit, Direção de modelo e adereço (cabeça): Thales Maniezzo @thalesmaniezzo @tallestdrag, Produção e adereços: Marie Toyota @marietoyota.art e Ricarda Canozo, Modelo: Dáfila Camila @dafilacamila, Locação: @studiowwphotofilm.

Ariane Pio

Da Reportagem Local