Catanduvenses Unem Duas Paixões Brasileiras na Hora de Assistir aos Jogos

Assistir ao jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo Rússia 2018 contra a Costa Rica e logo após comer aquela feijoada foi à opção de alguns catanduvenses. Foi exatamente assim: unir duas paixões no mesmo lugar e na mesma hora, à proposta de empresários de Catanduva que reuniu dezenas de pessoas em um bar da cidade. Coincidência ou não, o evento trouxe sorte para o Brasil que fez dois gols em cima da seleção adversária da Copa do Mundo na manhã de ontem (22).

Segundo os proprietários de um bar da cidade, o estabelecimento lotou, mas a expectativa era atingir um número ainda maior de espectadores, mas eles garantem que a diversão marcou presença e foi a grande goleada da torcida.

“Foi muito bom, foi excelente, fizemos uma parceria com um pessoal e esperávamos que até mais pessoas comparecessem, mas valeu a pena e todo mundo pode torcer pelo Brasil em um clima muito alegre e divertido. A proposta era assistir ao jogo e depois saborear aquela deliciosa feijoada. A combinação deu certo”, informa Thiago Ernesto Giácomo, proprietário do bar.

A torcedora Nathália Costa reuniu um grupo de amigos e foram torcer pelo Brasil no bar. “A gente quis ficar todos juntos e como opção escolhemos aqui. E demos sorte. Vai Brasil”, diz Nathália.

Um grupo de amigos também optou em assistir a partida no estabelecimento.

“Aqui é mais divertido que em casa. Dá para reunir a galera e se divertir muito. No próximo também vamos voltar aqui e torce pelo nosso Brasil”, frisa. Outros bares da cidade também ofereceram telão e algumas novidades durante a partida.

A próxima partida será na quarta-feira (27), às 15 horas. O Brasil vai encarar a Sévia.

Karla Sibro

Da Reportagem Local