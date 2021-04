Catanduvenses Trocam Prato Típico da Páscoa, o Bacalhau Por Outro Peixe

Diante da alta do dólar e os preços, produtos importados estão cada vez menos na lista dos consumidores, e nesta páscoa o prato típico que é o bacalhau não está diferente do seu sabor, muito salgado no bolso dos catanduvenses, que estão procurando outro tipo de peixe para compor o almoço de domingo de páscoa.

O jornal O Regional verificou alguns preços em supermercados da cidade e constatou que o preço do mais barato sai por R$ 45,90, uma variação de R$ 53%. No caso do bacalhau porto imperial, um produto ainda mais nobre, o preço variou 20% – entre R$ 74,90 e R$ 89,90.

Um casal que estava fazendo compras para o domingo contou que estão levando um pequeno pedaço para fazer um ensopado, mas estão comprando outro tipo de peixe para fazer assado. “Esse ano não é momento de aglomeração, mas mesmo assim tem meus pais que moram com a gente e mais três crianças, então vamos levar outro tipo para garantir um almoço, fazer o quê né, optar pelo mais em conta” explicou o casal.

Além disso, a páscoa será bem menos doce já que a procura por ovos industrializados está bem menor nos mercados, é bem visto pelos investimentos das decorações e produtos da páscoa neste ano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local