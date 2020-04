Catanduvenses Tem Mais Medo Do Desemprego Que da Saúde Em Época De COVID-19

Uma pesquisa realizada na rede social do Jornal O Regional constatou que os internautas têm mais medo de ficar sem emprego do que a pandemia. Até o fechamento desta edição foram mais de 100 comentários e 68% não querem sofrer com desemprego e situação financeira difícil.

Ainda teve os que estão preocupados dizendo que a saúde está em primeiro lugar para poder depois ir trabalhar e a minoria está preocupada com os dois. Alguns internautas comentaram que se o grau de risco são os idosos, os mais jovens poderiam voltar a trabalhar.

Outros comentaram que devemos aprender com a Itália e seguir rigorosamente as medidas de segurança de higiene e isolamento. Na pesquisa foi notado que as mulheres tiveram opiniões divididas entre os dois, saúde e emprego, onde um caminha com o outro.

Os internautas complementaram suas respostas na esperança que o governo possa ajudar principalmente os mais pobres que não tem sequer emprego mesmo antes da pandemia.

A enquete e os comentários podem ser vistos pelo Facebook do Jornal O Regional.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

