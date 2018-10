Catanduvenses são eleitos em concursos de miss e mister neste final de semana. O catanduvense Leonardo Moura foi eleito Mister São Paulo Fitness 2019 e a catanduvense Juliana Rossi de Oliveira conquistou o título de Miss Noroeste Paulista 2019.

Conforme informações de Márcio Costa, agenciador do Coliseu Studium, os modelos representaram muito bem a cidade feiticeira em dois concursos disputadíssimos.

“Estamos super felizes com o resultado, ambos são da agência Coliseu Studium e isso mostra que Catanduva tem muita gente bonita”, diz Costa.

Com o título, Leonardo Moura se prepara para enfrentar o Mister Brasil Fitness 2019 e Juliana representará o município, na disputa estadual, no Miss São Paulo 2019. Os próximos desafios acontecerão em dezembro.

“O legal é assim a gente veste a camisa e vai atrás, não é só querer tem que fazer acontecer, a muito que Catanduva não trazia para casa dois títulos de super importância no cenário da beleza nacional. O Leonardo tem 1,90 m e tem super chances de ser o Mister Brasil Fitness 2019 assim como a Juliana também tem de ser a miss São Paulo 2019”, constata o agenciador.

Além dos dois, o modelo Matheus Marton Bonora, 25 anos, também representará Catanduva no Miss e Mister São Paulo que acontecerá no próximo mês, na capital.

Costa também está na torcida para que o Matheus vá para a disputa do Mister Brasil.

“Fiquei muito feliz de saber que o Matheus foi nomeado a representar Catanduva. Com certeza a cidade estará bem representada em todos os concursos”, finaliza Costa.

Karla Sibro

Da Reportagem Local