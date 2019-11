Catanduvenses São Destaques No Xadrez E Voltam Com Títulos Pra Casa

A 8ª Etapa da Superliga de Xadrez 2019 aconteceu no último sábado, dia 23 de novembro, no Ginásio de Esportes Waldemar de Falco, em Itajobi. Na ocasião, estiveram presentes enxadristas de Itajobi, Barretos, Bauru, Catanduva, Mirassol, Santa Fé do Sul e Tabapuã, num total de 80 competidores.

A delegação catanduvense participou com 55 representantes e contou com o apoio da prefeitura, que forneceu transporte e alimentação aos atletas do município. “Gostaria de agradecer à Secretaria de Educação, na figura da senhora Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca; e também à Secretaria de Esportes, na pessoa da senhora Maria Rita Aguilar Araújo. Ambas as secretarias têm nos dado total apoio, fornecendo todo o suporte material necessário para o desenvolvimento de centenas de enxadristas catanduvenses.”, disse, em nota encaminhada ao O Regional, o professor Gleison Begalli Rocha, presidente do CXC – Clube de Xadrez Catanduva.

Após seis rodadas de disputa, o time da cidade retornou com seis títulos e seis vice-campeonatos na bagagem. No torneio 1, para jogadores abaixo de 13 anos, foram campeãs Samantha Revejes da Silva (Projeto Vila Engrácia) na categoria sub-08 feminino, e Nicolly de Souza (Projeto Paróquia Imaculada Conceição) na sub-12 feminino.

Já no torneio 2, ficaram com o título as catanduvenses Maria Eduarda Venerando (Clube de Xadrez Catanduva) na sub-14 feminino, e Vanessa Revejes (Clube de Xadrez Catanduva) categoria livre feminino, bem como Vágner Amaral Coimbra (Clube de Xadrez Catanduva) na categoria sub-14 masculino.

O grande destaque do evento, no entanto, foi Breno D’alkmin Pereira da Silva. Com apenas 11 anos de idade, o catanduvense venceu invicto a categoria principal da prova, o Livre Absoluto; onde mesmo enfrentando fortes oponentes adultos, anotou cinco vitórias e cedeu apenas um empate. Mais uma façanha para a coleção do juveníssimo Breno, que já é tri-campeão paulista de xadrez.

“Além de somar pontos no Circuito, a competição também proporcionou aos enxadristas iniciantes o ingresso no ranking nacional da Confederação Brasileira de Xadrez e, aos mais experientes, no ranking internacional. Ou seja, na próxima atualização os participantes aparecerão na listagem das duas importantes entidades supracitadas”, explicou o organizador e árbitro chefe do evento, Ramón Arnal Carrasco Júnior.

O presidente de honra do Clube de Xadrez, Antônio Celidôneo Ruette, observa que “o xadrez é, acima de tudo, uma prática saudável, estimulante do ponto de vista intelectual e que muito contribuiu para o desenvolvimento de seus praticantes, além de poder unir num mesmo ambiente, jogadores de seis a 80 anos”.

Finais

No dia 8 de dezembro, um domingo, o Sesc de Rio Preto recebe a Final da Superliga 2019. Os oito melhores jogadores e jogadoras de cada uma das doze divisões do circuito se enfrentam num torneio fechado, todos contra todos, para definir quem será o grande campeão do ano em sua respectiva categoria.

Da Reportagem Local