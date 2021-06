Catanduvenses reclamam de altas taxas e demora em delivery de supermercados e padarias

Com as novas regras do lockdown, os supermercados e padarias de Catanduva estão atendendo somente por delivery. De um lado, os comerciantes e entregadores que tentam dar conta dos pedidos. Do outro, o consumidor que está pagando alto pelo frete e aguardando horas para receber a mercadoria.

O Jornal O Regional recebeu diversas reclamações, uma delas foi à taxa cobrada por redes de supermercados da cidade. “Eu acho um absurdo os supermercados cobrarem taxa de entrega, estamos sem trabalhar e ainda cobram para entregar”, relatou um dos leitores.

Um outro leitor alegou que alguns supermercados cobram valor mínimo em compras. “Nós tivemos que correr para comprar algumas coisas no supermercado, mas na correria esquecemos alguns itens pequenos, entrei em contato com algumas redes de supermercados um tem valor mínimo de R$50,00, outro R$70,00 e uma outra rede chega a cobrar R$90,00 e todos cobram para entregar, onde vamos parar?”, questionou.

Por fim, uma leitora alegou que esperou três horas para receber os pães que havia pedido em uma panificadora. “Está um caos! Entrei em contato com uma padaria às 8h imaginando que a demanda seria grande, afinal, todos nós gostamos de um pão quentinho logo de manhã. O problema é que recebi os pães às 11h, ou seja, esperei três horas para tomar café da manhã.”

Com o novo decreto, os supermercados, mercados, mercearias, padarias, açougues, atacado e varejo de hortifrúti, distribuição de gás, comércio de insumos médico-hospitalares e de higienização, restaurantes, bares, cafés e similares podem atender somente por delivery (em domicílio).

Multas serão aplicadas durante a vigência das novas regras que seguem até o dia 29 de junho.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local