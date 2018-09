Catanduvenses Quebram Barreiras e Entram Em Mercado Virtual

Os catanduvenses quebraram barreiras e entraram no mercado virtual. As vendas de produtos de maneira online têm crescido cada vez mais na Cidade Feitiço e a tendência é de expansão. A reportagem de O Regional entrevistou empresários que apostam no mercado nacional e até mesmo internacional com a venda pela internet.

A conexão Catanduva-Brasil é um exemplo que tem sido usado na loja da empresária Natália Andréia Martins e tem dado certo. Há cinco anos a empresária tem quebrado as fronteiras e atendido os estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro dentre outros.

“A gente trabalha de uma forma bem informal, não temos e-commerce ou site especializado, trabalhamos com Facebook e Instagram e o resultado tem sido muito bom. Mas ainda não é o nosso forte na loja. Temos muito que crescer e estamos investindo nisso, em cursos. E esperamos crescer bastante”, conta.

Natália revela ainda que até mesmo o comércio internacional já bateu em sua porta.

“Já tivemos contatos com clientes do Paraguai”, ressalta.

Dentre as peças mais procuradas pelo consumidor virtual estão as peças de modinha. “Atendemos o pessoal que gosta de trocar de roupa toda semana e que procura pela modinha. Vendemos um pouco de tudo: vestidos, enfim roupas da moda. Quando tem rodeio em Catanduva e região a gente foca nas peças de rodeio. Toda semana chega novidade e a gente abastece as redes”, informa.

A proprietária informa ainda que embora as vendas pela internet estejam aumentando, o público catanduvense ainda é seu maior comprador.

“As meninas veem a peça no Facebook, no Instagram e já ligam para comprar”, observa.

A venda não presencial também tem sido aumentada na loja em que Ana Letícia Figueiredo Spada é caixa e gerente.

“A gente posta no Facebook, no Instagram, temos um grupo no WhatsApp específico para postar as novidades e as vendas tem crescido muito bem. Hoje em dia todo mundo usa essas ferramentas e a venda acaba sendo mais rápida que o condicional. A pessoa escolhe a que quer e já liga aqui pedindo para a gente mandar. Já mandamos mercadorias para vários estados: Minas Gerais, várias cidades de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Ceará e outros. Já tivemos contatos com brasileiros que moram fora do país e que gostam das nossas roupas”, diz Ana Letícia.

A gerente considera que o forte nas vendas é o que está na moda.

“Calça jeans, colete, camisa. Tudo que está na moda vende bem, depende do momento. Por exemplo, agora a moda é macacão”, aponta Ana Letícia.

E se você pensa que o vestuário é o que bomba nas vendas pela internet, está enganado. Em Catanduva, um canil também tem conquistado um público nacional e internacional com a venda de cachorros da raça buldogue americano.

Os proprietários enviam os animais para vários países e também para vários municípios brasileiros. Os produtos e mercadorias não param de crescer e até mesmo forminhas de doces são destaques na internet. Uma catanduvense trabalha com forminhas e vende para o Brasil todo. Assim também é uma artesã que trabalha com produtos em feltro e tem conquistado o mercado nacional. A procura é tanta pelo investimento eletrônico que cursos e workshops já são realizados em Catanduva.

Karla Sibro

Da Reportagem Local