Catanduvenses Procuram Se Refrescar E Vendas Em Sorveterias Tem Aumento

Com o aumento de temperatura perto da casa dos 43° C em Catanduva, os empresários do ramo de sorveterias estão comemorando, a procura neste fim de semana está triplicando as vendas dessa delicia gelada.

Seja sorvete de massa, picolé, na casquinha, no copinho, por kilo, entre outros tipos de venda, a verdade que os funcionários não param de atender a demanda, o jornal O Regional entrevistou o proprietário de uma sorveteria que contou que neste último fim de semana, a família foi chamada para ajudar a atender e até a fazer sorvete.

O empresário enfatizou que está muito contente com a “bum” de vendas, pois no tempo que ficou fechado, época das restrições devido a pandemia e também do frio, teve muitas perdas, mas está bem otimista quanto aos próximos meses.

“Acredito que agora é hora de retomar as forças e trabalhar com tudo que tem, na época que começou a pandemia tive que fechar outra sorveteria que tinha pois já sabia que não ia dar conta de pagar dois alugueis com os negócios fechados, mas agora posso voltar a procurar um outro lugar para minha segunda loja de sorvetes”.

O proprietário da sorveteria disse que ainda está atendendo somente com entregas ou delivery de sorvetes, onde a pessoa pode ligar deixar reservado o sorvete e o atendente vai ate o carro entregar a encomenda que pode ser paga em dinheiro ou na maquina de cartão.

“Temos que nos adaptar e não perder a qualidade tanto do produto quanto do atendimento, eu ainda tenho medo do vírus por isso faço dessa forma e também quero preservar a vida do meu cliente e funcionários que sem eles não tenho como seguir em frente.”

