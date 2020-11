Catanduvenses Podem Participar ‘ #Olharpaulista’ Enviando Fotos Da Cidade

Poste o registro da sua cidade e marque a hashtag #OlharPaulista, este é o lema do novo post do Governo de São Paulo para incentivar os moradores de diversas cidades do Estado Paulista.

Os interessados que quiserem participar pode postar a foto com a #OlharPaulista e assim estará aparecendo no Feed das redes do Governo SP.

Os catanduvenses tem muitos lugares da cidade para divulgar na rede social e assim levar o nome de Catanduva para milhares de pessoas visualizarem os pontos e a natureza que a cidade tem.

Um ótimo incentivo cultural e turístico para a cidade Feitiço que busca destaque nesses dois quesitos para ajudar a economia.

Exemplos bacana de lugares a serem fotografados: estação cultura, o pontilhão da Cocam, a rua Brasil, a praça da matriz, a igreja maravilhosa com suas pinturas feita pelo artista Benedito Calixto, os Hospitais Padre Albino e Emilio Carlos (que são referência em hospitais no Estado de SP), entre tanto outros pontos.

Os internautas podem postar e usar a hastag quantas vezes quiser. Vale muitas fotos para alavancar Catanduva aos olhos dos paulistas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local