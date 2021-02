Catanduvenses Podem Agora Tirar Dúvidas Sobre Vacinação No Site “Vacina Já”

O Governo de São Paulo lançou um tira-dúvidas sobre vacinação no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), no qual os cidadãos realizam o pré-cadastro para serem atendidos com mais agilidade na hora da imunização contra a COVID-19. Os catanduvenses que tiverem dúvidas pode acessar o portal.

O FAQ reuniu os principais questionamentos recebidos pelo Governo de SP sobre o tema nas redes. A página dispõe de uma série de sete vídeos em que a Drª Rosana Richtmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas, responde a perguntas frequentes, como o uso de máscara após a vacinação, contraindicações da vacina, intervalo de aplicação das doses e efeitos colaterais.

Os usuários também encontram informações sobre as vacinas do Butantan e da Fiocruz, como quem pode tomar cada uma delas, quantas doses são necessárias e em quanto tempo a pessoa fica protegida após a imunização. O pré-cadastro no site agiliza o atendimento e evita aglomerações no dia da vacinação. O cidadão preenche dados simples, como nome completo, data de nascimento, CPF, país, estado, município, endereço, e-mail e telefone celular, e contribui para melhorar a dinâmica dos serviços e a sua própria rotina.

A prioridade da vacinação, neste momento, é de pessoas a partir de 85 de idade. No dia 1º de março, os idosos com mais de 80 anos começarão a ser vacinados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local