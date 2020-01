Catanduvenses Optam Por Praias No Litoral Paulista Nesse Início de Ano

Sol, calor, verão e férias combinam com praia. Muitos catanduvenses estão viajando nessa época do ano e como opção seguem para o litoral. Devido a muitos compromissos do inicio de ano como IPVA, IPTU, material escolar, entre outros, as famílias estão optando por viajar para litoral paulista.

A família de Carlos Esponge decidiu por Ubatuba devido a economia que eles querem fazer para levar as contas em dia e mesmo assim não deixar de passear nas férias. Ele conta que foi pagando o apartamento que alugou desde março de 2019. “Eu aluguei esse apartamento para o mês de janeiro de 2020, mas fui pagando ao longo de 2019 em várias parcelas, também optamos por Ubatuba, pois além da praia ser bonita tem mercados bem perto e assim economizamos na questão de comida, podemos ir ate o mercado comprar e fazer no apartamento que tem tudo, como fogão, geladeira, forno e utensílios domésticos. Acredito que gera muito mais economia que ir todo dia a restaurantes”.

Já a família de Joana Gonçalves Avarenga, optou por hotel. Joana conta que faz cinco anos que vai para a mesma praia, Ubatuba e sempre no mesmo hotel, mas confessou que neste ano ela e a família queria ir mesmo para Maceió. “Estamos economizando para uma viagem para o Nordeste, mas não deu. Aconteceram vários imprevistos durante o ano de 2019 e o dinheiro foi indo, a viagem para Maceió para nossa família ( quatro pessoas adultas) ficaria em torno de R$ 5 mil com avião ida-volta, cinco dias em hotel com café da manhã, sendo que aqui vamos gastar em torno de R$ 1.500, já com o gasto do combustível”.

Ela também contou que recorre ao mercado para comprar snacks e coisas que pode levar em mochila para os passeios fora do hotel ou alguma outra praia.

“No final não me importo se fui pra Maceió, Bahia ou Ubatuba importante é deitar no travesseiro e saber que não tem dividas e a família estar feliz” termina Joana.

Ariane Pio

Da Reportagem Local