Catanduvenses Ganham Pódio Em Campeonato De Bodybuilding Na Praia Grande

Mesmo em tempos de pandemia o esporte de Catanduva não para e muitas modalidades estão participando de campeonatos em vários lugares do estado seja on-line ou presencial. Nesta semana que passou dois catanduvenses participaram de um campeonato chamado “Litoral classic” na Praia Grande – Litoral SP.

Os atletas Jones Cesar Paschoal e Egmar sergio laurentti foram destaque na competição de bodybuilding.

Egmar foi campeão nas categorias mens physique e overall mens physique até 1.75m. Já Jones ficou em terceiro lugar mens physique até 1.75m.

O treinador dos meninos é o Norberto Coelho proprietário da Acropolys ele foi o responsável, segundo o técnico quando o atleta é empenhado, o protocolo fica mais fácil de ser executado, trazendo assim os resultados esperados, o bodybuilding é um esporte que existe a muito tempo, porém ainda muito desvalorizado comparado a outros, é um esporte que requer muita dedicação, disciplina e paciência e tem praticamente zero retorno financeiro, quem o faz, faz por amor. Todo patrocínio é bem-vindo porque além de zero retorno financeiro é um esporte onde a preparação tem um custo bem alto.

“Acreditamos que isso traga uma visibilidade maior para o esporte em nossa cidade, já que é um campeonato que reúne atletas de vários lugares, além de na cidade despertar o interesse de novos adeptos ao esporte melhorando assim a qualidade de vida” comentou o técnico dos atletas.

Já sobre o treino dos esportistas em épocas de isolamento social, a preparação foi muito rápida, e de muito esforço por parte dos atletas pois só retomaram o treinamento quando foi autorizado pelo decreto.

Os ateltas já estão em treino e daqui a 15 dias tem mais um na cidade de Jandira- SP

Mais sobre os atletas – Egmar , atleta que treina a cinco anos, já foi quarto lugar em uma competição da mesma categoria no ano passado na cidade de São José Rio Preto.

Jones, ex atleta de powerlifting (levantamento de peso) campeão mundial no ano de 2005, migrou para categoria de bodybuilding, depois de 15 anos se dedicando a carreira, voltando as competições com um ótimo resultado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local