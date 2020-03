Catanduvenses Fazem Momentos de Oração Durante Quarentena do Coronavírus

Para enfrentar o período de quarentena devido ao Coronavírus (covid-19), moradores do Edifício Arnaldo Bittencourt, começaram a rezar o ‘Pai Nosso’ na varanda de casa com o intuito de reconfortar e unir, mesmo que à distância, a vizinhança para um momento de espiritualidade.

A oração é realizada às 20h e envolve a participação de residentes de outros edifícios tais como: Gran Pará, Patriani, Monsenhor Albino.

“Vi que outras famílias estavam na varanda fazendo suas preces e resolvi me unir em oração também já que aqui estamos todos em casa. Vejo que é um momento de nos aproximarmos”, comentou uma das moradoras.

O sinal para o início da oração é um apito. Em seguida, com as luzes acesas, todos fazem os pedidos de proteção e saúde para o mundo com muita fé e esperança, através de um microfone. O pedido é para que outros edifícios tenham a mesma iniciativa com a finalidade de empreender esta ação de amor a toda a humanidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

