Catanduvenses Fazem Correria em Bancos e Mercados Antes do Lockdown

Alguns serviços começam a partir de hoje (15) não funcionar devido decreto lockdown em Catanduva e ontem (14) a correria foi enorme tanto no centro da cidade em bancos com filas quanto em mercados com filas de carro e filas de consumidores esperando a vez para entrar e poder comprar os produtos.

Muitos estavam com receio de ficar sem alguns produtos e alimentos e estocar foi uma opção sem acreditar que o modo delivery funcionará para os supermercados. Em alguns mercados já não se encontrava alimentos como pão de forma, leite, algumas marcas de óleo, arroz e feijão. Com a correria desde sábados e domingo estes estabelecimentos receberam grande quantidade de pessoas, mas os gerentes desses mercados garantiram que haverá reposição, pois o ocorrido da procura foi no fim de semana.

A correria no banco foi para poder tirar dinheiro ou pagar algumas contas necessárias, pois somente a cidade de Catanduva está em local enquanto o estado ainda permanece na fase de transição. “Eu vim pagar meu cartão de crédito e é com ele que poderei fazer minhas compras se eu precisar nessas duas semanas” relatou uma pessoa da fila.

Lembrando também que mercados vão poder funcionar delivery e com isso já existem lojas anunciando que farão um serviço para que a população não fique desamparada, principalmente os mercados mais pequenos da cidade estão anunciando esse tipo de serviço.

Já os serviços de banco estarão suspensos, mas o serviço de auto-atendimento nos caixas eletrônicos vão poder funcionar seguindo todas as regras conforme o decreto sobre distanciamento, quantidade de pessoas no local e uso de máscara.

Ariane Pio

Da Reportagem Local