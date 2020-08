Catanduvenses Fazem 33 Destinações do IR Para o Fundo do Idoso

Catanduvenses fizeram 33 destinações do imposto de renda devido para o Fundo Municipal do Idoso. Resultado das doações foi de R$ 35.506,76. Esta é a primeira vez que foi possível em todo país destinar 3% do imposto de renda devido ao Fundo do Idoso. Antes somente era possível o encaminhamento de 3% para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A Receita Federal realizou o primeiro repasse aos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa de destinações do Imposto de Renda efetuadas diretamente na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020.

No estado de São Paulo, 122 fundos municipais do idoso, além do fundo estadual, receberam um total de R$ 6.131.174,38 referentes a 5.702 destinações de pessoas físicas. Outros 45 fundos municipais de SP não receberam repasses por não terem recebido doações ou por estarem com o cadastro inconsistente. Em todo o Brasil, neste primeiro repasse, foram entregues cerca de R$ 22,8 milhões a 428 fundos, correspondendo a 21.297 destinações. Para receberem os valores que não puderam ser creditados, os fundos com cadastro inconsistente devem realizar alteração cadastral. A correção do cadastro deve ser feita junto à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

O Fundo do Idoso recordista, tanto em número de doações quanto em valor total recebido, foi o fundo municipal da cidade de São Paulo. Ele recebeu 711 destinações, que totalizaram R$ 1.008.509,81. A seguir, aparece o fundo municipal de São José do Rio Preto, com 389 destinações e R$ 414.700,97 recebidos. Na sequência, figuram o fundo municipal de Campinas (R$ 333.089,09), o fundo estadual (R$ 302.219,97) e os de Ribeirão Preto (R$ 297.522,51) e de Santos (R$ 220.361,44).

Karla Konda

Editora Chefe