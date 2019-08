Catanduvenses Estão Viajando Mais Para Argentina

Ruim para a economia vizinha, a desvalorização do peso argentino é uma boa notícia para turistas brasileiros interessados em visitar o país. O resultado das eleições primárias na Argentina fez o peso despencar hoje. Em relação ao real, a queda do peso chegou a passar dos 25%. As casas de câmbio em Catanduva já vendiam pesos argentinos a R$ 0,109. Isso significa que com apenas R$ 1 era possível comprar 9,17 pesos. O câmbio argentino fica ainda mais interessante para turistas quando comparado a moedas como dólar ou euro, que chegaram a ser vendidos nas corretoras a R$ 4,41 e R$ 4,94, respectivamente.

A moeda brasileira tem ganhado poder de compra no país vizinho. Nos últimos 12 meses, o peso argentino desvalorizou 18% em relação ao real. Veja a seguir quanto custariam alguns itens em Buenos Aires, seguindo o câmbio de R$ 0,109 por peso argentino: Cerveja popular (1 litro): R$ 7,63 Bife ancho (700 gramas): R$ 23,96 Refrigerante (lata de 220 ml): R$ 2,72 Uma viagem de metrô: R$ 2,07 Show de tango com jantar e traslado: R$ 240

Segundo uma agência de viagens de Catanduva, a alta do dólar faz os catanduvenses busquem alternativas mais próximas para as viagens, seja na América do Sul ou dentro do Brasil. “Desde 2015, a Argentina é o segundo destino internacional mais vendido pela operadora, tanto em número de embarques como de passageiros, perdendo apenas para Orlando, nos EUA”, afirmou o proprietário da agência. Em Buenos Aires, os principais passeios buscados pelos catanduvenses são Casa Rosada, Obelisco, Recoleta e Porto Madero. Casas de tango também fazem sucesso, assim como carnes e vinhos. Além da capital argentina, os brasileiros costumam visitar Bariloche, Mendoza, El Calafate e Ushuaia.

O casal Pedro Gois e Marilia Helena se casam no final do ano, eles optaram fazer uma festa simples para ter dinheiro para conhecer a Europa, mas quando chegaram e viram o preço do pacote para Argentina não pensaram duas vezes fecharam o pacote e melhor conseguiram pagar a vista com um bom desconto. “Optamos por viajar pela América do Sul e escolhemos Argentina devido ao valor da moeda do país e conseguimos fazer isso sem entrar em divida e já contamos com o dinheiro da gravata do nosso casamento para viajar e visitar os pontos turísticos de Buenos Aires com tudo que temos direito. Acredito que fizemos um bom negócio e estamos felizes, sem dívidas e com uma excelente viagem de lua de mel” finaliza o noivo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local