Catanduvenses Elaboram Passo a Passo Para Evitar Golpes pelo WhatsApp

Atentos às invasões ocorridas em Whatsapp nos últimos dias em Catanduva e região, os catanduvenses Adriano Henrique Cantão, 28 anos, mestrando em Computação Aplicada a Sistemas Complexos pela USP de Ribeirão Preto e Rafael Biagioni de Fazio, 20 anos, graduando em Informática Biomédica pela USP de Ribeirão Preto elaboraram um passo a passo de como se proteger.

Geralmente, golpistas realizam ligações às vítimas, ocasião em que ofertam um prêmio, convidam para entrevista, etc, ou seja, inventam uma situação que gere interesse e expectativa. Então, solicitam um código de seis dígitos, recebido via SMS, que será utilizado para acessar a conta de Whatsapp da vítima em um outro dispositivo. Esse código é a porta de entrada para sua conta do Whatsapp. Uma vez dentro da conta, disparam mensagens aos contatos, pedindo depósito com urgência.

A orientação é de que se o usuário recebeu alguma mensagem desse tipo, ligue para quem solicitou o depósito a fim de confirmar a identidade e/ou avisar que provavelmente teve sua conta invadida. Outra dica é que em caso de invasão avise todos os amigos e familiares e saia de todas as conexões abertas.

O primeiro passo para garantir a segurança é nunca passar para terceiros códigos recebidos via SMS ou e-mail, geralmente, golpistas utilizam meios de recuperação da plataforma para obter acesso à sua conta. O segundo passo é ativar a confirmação em duas etapas do Whatsapp, desse forma, é configurada um PIN (senha) de seus dígitos, que precisará ser inserido para confirmar seu número a cada tentativa de acesso. Além disso, impede golpes de recuperação de senha e clonagem de chip, criando uma camada extra de segurança à sua conta.

Para ativar a ferramenta basta abrir o WhatsApp e acessar o menu (três pontinhos), clicar em configurações, acessar a opção ‘conta’, acessar ‘confirmação em duas etapas’. Na tela que aparecerá, basta clicar em ‘ativar’; nesse momento, é preciso criar e confirmar a senha de seis dígitos (PIN). O usuário pode adicionar um e-mail para recuperação.

