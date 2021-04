Catanduvenses Disputam Final do ‘1° Catch de Impro do Interior’ no Sábado

O 1° catch de Impro do interior paulista surgiu no ano passado, com a inscrição do projeto no Proac. As apresentações estão acontecendo nesse mês de abril, e as últimas duas apresentações ocorrerão nesse final de semana, para as definições de 1°, 2° e 3°. As apresentações são online, e cada dupla representa uma cidade, tendo equipes de todo o estado, Catanduva está bem representada. Os atores catanduvenses Lukas Dias, e Lucas Paschoal, ambos integrantes da Cia Os Bardoso estão disputando a final no sábado. O Campeonato de Catch de Impro do Interior Paulista faz parte do Projeto “Campeonato de Improvisação Teatral do Interior” – ID n° 7190, contemplado no Edital Proac Expresso Lei Aldir Blanc 36/2020 – Produção e temporada de espetáculo de teatro com apresentação online. Para acompanhar a disputa dos catanduvenses basta acessar no sábado (24), às 20h: https://www.youtube.com/watch?v=b6qwb3 Aut6M.

Ariane Pio

Da Reportagem Local