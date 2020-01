Catanduvenses Conquistam Medalhas de Bronze no Europeu de Jiu Jitsu IBJJF

Os catanduvenses Thiago de Lucas Fernandes, de 35 anos e Suelen Higuti Fernandes, 32, conquistaram medalha de bronze no Campeonato Europeu de Jiu Jitsu IBJJF, realizado em Lisboa – Portugal do dia 20 a 26 de janeiro.

Marido e mulher, os dois residem há anos no Japão, mas levam o nome de Catanduva em cada competição que participam.

De acordo com Fernandes, a preparação para o campeonato europeu teve início em outubro do ano passado.

“Eu resolvi com meus professores e coach técnico, descer duas categorias para esse campeonato. Estava pesando na época 72 quilos e desci para 62. Para lutar na categoria peso pluma, esperando fazer menos lutas e levar vantagem pela minha altura. Foi uma decisão estratégica e deu certo. Num total fiz duas lutas classificatórias, perdendo a semi-final”, disse.

O atleta afirmou ainda que lesionou o joelho. “Senti uma lesão no joelho e acabei perdendo rendimento na luta. Perdendo por pontos”, afirmou. Fernandes disputou a categoria peso pluma faixa marrom máster 2. Foram ao todo 10 atletas disputando a categoria.

Acompanhando o marido, este foi o primeiro campeonato de Suelen fora do Japão.

“Estou muito feliz com o resultado. Apesar de ter ficado em 3º, eu quero me preparar melhor e tentar vencer outros campeonatos. Não é fácil trabalhar, treinar, cuidar de filho, casa, fui sem muitas pretensões, mais para acompanhar o Thiago. Agora vou esperar a recuperação dele e pensar em novos desafios”, disse Suelen que disputou a categoria faixa azul, médio máster 2. “Agora os próximos campeonatos serão somente no final do ano, pois, no próximo mês realizado mais uma cirurgia no joelho e fico fora de combate por oito meses. Pretendo me recuperar e voltar a lutar antes do ano acabar e novamente pegar ritmo e voltar a Lisboa, tentar esse título que tanto quero. Estou muito feliz com a minha colocação, numa categoria tão difícil e mesmo lesionado fiz o meu melhor desempenho possível”.

Karla Konda

Editora Chefe