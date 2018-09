Catanduvenses Aprovam Novo Local do Centro de Especialidades Médicas

Os pacientes aprovaram o novo local de atendimento do Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. Manuel Quelhas. Há uma semana os atendimentos ocorrem na Rua Pará onde estava instalado o Postão. A reportagem de O Regional visitou as novas instalações na manhã de ontem e ouviu os depoimentos dos pacientes que prontamente afirmaram que o novo local ficou melhor.

A dona de casa Vera Serrano esteve na manhã de ontem para fazer uma microcirurgia e garante que o novo local é de fácil acesso e mais perto de sua residência.

“Aqui é bem melhor, mais perto de casa e de fácil acesso. Cheguei aqui hoje (ontem) para fazer uma microcirurgia para retirada de um cisto, mas como não estava passando bem eu pedi para remarcar. Fui atendida rapidamente e já remarcaram”, diz Vera.

A vendedora Luana Cristina Sotano também aprovou o novo local.

“Vim aqui pela primeira vez, mas adorei ter mudado para cá. Trouxe minha filha no pediatra e é super rápido o atendimento”, afirma Luana Cristina.

A dona de casa Vanessa Cristina de Jesus Bofi levou o filho no pneumopediatra e também constata a aprovação da mudança.

“Aqui é bem mais perto de casa. A gente é atendido rápido como era lá em cima, mas ficou bem melhor a estrutura. Eu adorei a mudança”, constata Vanessa.

Depoimento parecido também da dona de casa Juliete Cristina Bertoli Bueno. “Sem dúvidas aqui ficou melhor”, frisa.

De acordo com a chefe de divisão do ambulatório de especialidades Lívia Maria Borges de Moraes o atendimento das especialidades permanece os mesmos. O trâmite para o atendimento também continua como era antes, o paciente precisa de encaminhamento médico de algum posto de saúde para ser recebido pelas equipes.

“Aqui oferecemos os mesmos serviços de lá de cima. As especialidades são: cardiologia, pneumologia, cirurgia geral, oncologia, cirurgia vascular, otorrinolaringologia, dermatologia, gastroenterologia, oftalmologia, pneumopediatra, pediatra, ginecologia/obstetrícia, ortopedia, neurocirurgia, neurologia, pediatria e tisiologia. O atendimento continua de segunda a sexta-feira, das 7h às 17 horas”, informa Lívia Maria.

A chefe ressalta que no local houve a descentralização das vacinas e permanece apenas alguns serviços de vacinação.

“Aqui é uma rede de distribuição das vacinas. As pessoas que estavam acostumadas a vir aqui devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência que tenha a sala de vacinação. Aqui continua somente a da campanha da gripe Influenza e da raiva e algumas específicas que fazemos somente com encaminhamento médico”, frisa.

A população que pertencia ao antigo Postão deve procurar a Unidade Básica de Saúde que está localizada na Rua Recife, 984, no Centro de Catanduva.

“Lá o atendimento também continua normal e oferece os mesmos serviços que antes eram prestados aqui”, observa Lívia Maria.

Na sede do CEM também é possível fazer o certificado internacional de vacinação.

No local ainda encontra-se a Vigilância Epidemiológica que realiza ações internas de informação e mapeamento de um leque de procedimentos.

O exame do pesinho é outro serviço prestado ainda no prédio do CEM.

“Vale a pena ressaltar que o exame do pesinho permanece aqui”, constata a chefe.

A Secretaria de Saúde informa que os pacientes foram orientados pelos funcionários sobre a mudança.

No CEM estão ainda os serviços de nutrição e de assistência social. No térreo estão as salas de enfermagem, oftalmologia, ginecologia/obstetrícia, pediatria e puericultura (de baixo peso), nutrição, assistência social e salas de pequenas cirurgias e de exames de eletroencefalograma e eletrocardiograma.

“No pavimento inferior, com acesso pelo corredor central, estão os consultórios de ortopedia, oncologia, cirurgia geral, dermatologia, otorrinolaringologia, neurologia, neurocirurgia, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, urologia, cardiologia e pneumologia, além de sala de espera e de curativos contaminados.

Já no primeiro andar estão os setores de internacionalização da carteira de vacina, tisiologia, Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), grupos educativos, e todo o setor administrativo da unidade. O CEM ainda ganhou salas de mamografia e raio-x após a mudança para o novo prédio. Os atendimentos são agendados mediante encaminhamento via unidades de saúde dos bairros”, informa a assessoria de comunicação da prefeitura.

SERVIÇO

O telefone para mais informações é (17) 3531-9400.

Karla Sibro

Da Reportagem Local