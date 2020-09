Catanduvense Vence o Campeonato Digital Slide Contest de Skate

Catanduvense venceu o campeonato Digital Slide Contest, disputa entre skatistas de todo país, realizada de forma virtual.

O evento foi promovido pela Federação Paulista de Skate entre os dias 08 e 17 de agosto. Fer Tabith, de Catanduva ficou com a primeira colocação na modalidade longboard.

O resultado da competição foi divulgado no último dia 26.

Para concorrer era preciso enviar um vídeo de 60 segundos, descendo uma ladeira e fazendo a linha (manobras realizadas).

Cerca de 40 participantes enviaram vídeos de suas apresentações. Para a competição, a catanduvense que participa de diversos campeonatos na modalidade fez sua apresentação fora de Catanduva. Em Campinas. “Filmei em Campinas e fiquei muito feliz com o resultado. Os vídeos enviados foram julgados por três juízes oficiais da FPS. Ainda não sei qual é a premiação, eles vão enviar pelo correio”, afirmou a catanduvense.

O torneio

O evento foi realizado pela A Federação Paulista de Skate em parceria com a Associação Quintal do Ipiranga e os Vampiros do Asfalto. Tratou-se de um campeonato de skate donwhill open com as modalidades Longboard e Donwhill slide (masculino e feminino) on line. O atleta se cadastrava no App da Skate Take, fazia um vídeo em uma ladeira de seu gosto com no máximo 60 segundos, sobia o vídeo para a plataforma do Skate Take e concorria. O julgamento foi feito por três juízes oficiais da Federação Paulista de Skate, José Birinha, Davison Paixão e Jefferson Du.

Foram premiados as melhores voltas masculina e feminina do Donwhill Slide e a melhor volta masculina e feminina do Longboard Slide.

Os vencedores foram:

DHS Feminino

1º Ray Soua

2º Camila Cristina

3º Paula Melo

DHS Masculino

1º Matheus Muller

2º Geninho

3º Luciano PT

Longboard Feminino

1º Fer Tabith

2º Neia Valente

Longboard Masculino

1º Alisson Juca

2º Filipe Zuccarelli

3º Pedro Sarmanho

Karla Konda

Editora Chefe