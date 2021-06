Catanduvense Participará de Evento Internacional Latino de Contação de História

O Centro Cultural de Artes Integradas “Bambú Teatro” é o palco do 4º Encontro Internacional de Narração Oral e Bonecos intitulado “Deixa-me te contar Laredo” que começa hoje (06) e vai até dia 12 de junho, reunindo profissionais contadores de histórias da América Latina.

O organizador do evento tem vinte anos de experiência apoiam o trabalho do Centro Cultural sob a liderança de Eloy Ñamoc Romero, ator e narrador oral de profissão.

A cada ano o Encontro reúne um seleto grupo de Artistas para proporcionar uma grande fruição de histórias à comunidade de Laredo, Peru e ao mundo em sua versão online. E neste ano tem uma catanduvense bem conhecida do meio cultural que estará apresentando no evento, Sheila Rocha.

Sheila Rocha se apresentará no dia 10 conto Amizade dos Gorros Vermelhinhos, ás 17h e dia 12 um conto autoral “O que eu vejo no espelho”, ás 16h, as apresentações serão transmitidas pelo Facebook: https://www.facebook.com/ProyectoBambuTeatro.

“É uma honra contar histórias para todas as crianças e também adultos e agora com este evento que reuni tantos profissionais de ótima excelência é muita alegria compor este seleto grupo de contadores internacionais, além de mim do Brasil ainda tem mais três contadores do Brasil neste evento, muito legal contar histórias para publico de Catanduva e será bem mais espetacular contar para pessoas de tantos lugares diferentes da América Latina, conto com a presença de todos vocês.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local