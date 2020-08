Catanduvense Participa De Seminário On-Line Da ONU Sobre Tráfico De Pessoas

Mulheres e meninas já representam mais de 70% das vítimas de tráfico de seres humanos detectadas e hoje estão entre as mais atingidas pela pandemia. “Com as crises anteriores mostrando que as mulheres enfrentam maiores dificuldades para conseguir empregos remunerados após a crise, a vigilância é especialmente importante neste momento.”

O catanduvense, Leandro Záccaro Garcia, filho de Rosa Záccaro e Antonio Garcia, foi convidado para participar do seminário internacional “Working on the Frontline to End Human Trafficking”, em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, celebrado pela ONU no dia 30 de julho.

Junto de profissionais e especialistas da Nigéria, Libano, Reino Unido, Paquistão e Estados Unidos, “Lelo”, que atualmente cursa Mestrado em Segurança e Terrorismo na Inglaterra, debateu as principais iniciativas e estratégias de combate ao tráfico internacional de pessoas no panorama pós-COVID-19.

O Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas no Brasil deste ano homenageou os profissionais que ajudam a acabar com esse crime: policiais, assistentes sociais, profissionais de saúde, funcionários de ONGs e muitos outros que trabalham em todo o mundo para proteger os mais vulneráveis. E também lembrou de como vai ficar o mundo pós pandemia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, em comunicado para a data lembrou que a pandemia de COVID-19 expôs e exacerbou muitas desigualdades globais, criou novos obstáculos no caminho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e deixou milhões de pessoas em maior risco de serem traficadas para exploração sexual, trabalho forçado, casamento forçado e outros crimes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

