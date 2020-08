Catanduvense Lança Livro Para Estimular Criança a Conhecer e Fortalecer o Emocional

Em obra inédita voltada ao público infantil pais, educadores, cuidadores de crianças e profissionais da saúde tenha oportunidade, através dessa leitura junto aos pequenos, de estimular a criança a conhecer e fortalecer suas ferramentas emocionais. Nosso corpo é nossa casa e precisamos cuidar dele com muita responsabilidade e amor, construindo uma base sólida capaz de nos proteger.

“A casa de tijolos e cimento é construída quando aprendemos a confiar em nós mesmos. É quando usamos o nosso coração pra dizer que aquilo que pensamos e sentimos, é quando somos verdadeiros e transformamos nossos medos em coragem. É quando antes de valorizar o que alguém nos diz nós primeiro consultamos o que nós mesmos nos dizemos, ou seja, valorizamos a voz do nosso coração, da nossa consciência, é quando preservamos o nosso corpo, não deixando ninguém nos machucar, nem fazer algo que não queremos fazer,” explicou a Escritora, Karina Picon. Em a ‘História dos Três Porquinhos – Um Recurso Profilático de Abusos em Crianças’, a psicóloga e autora Karina Picon propõe, através de uma linguagem simples e de fácil compreensão, a utilização de um conto infantil – Os 3 Porquinhos ¬– trazendo reflexões emocionais que fornecem às crianças uma condição saudável de autodefesa em qualquer tipo de abuso (físico, sexual ou emocional). O livro já está no Amazon Kindle, basta baixar o aplicativo, é gratuito para quem tem o Amazon Unlimited e custa apenas R$9,90 para quem não tem.

Sobre a autora

Karina Picon é catanduvense, formada pela PUC – Campinas em Psicologia, no ano de 1997, especialista em Terapia de Casal e Família pelo Instituto Bauruense de Psicodrama. Atua na área clínica e realiza palestras na área educacional. A autora também dos livros: “A Descoberta dos Dons – Uma lição para toda vida” lançado em 2015 pela Editora Boa Nova e “A Bolha de Maju” lançado em 2017 também pela Editora Boa Nova.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local