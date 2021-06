Catanduvense ganha concurso literário da editora “Young Writers” no Reino Unido

The Best – Esse é o título do poema selecionado entre 9.000 alunos da rede de ensino britânica escrito pela catanduvense Manuella Scuiziani de Oliveira publicado esta semana no livro “Imagine” .

Manuella que é natural de Catanduva chegou ao Reino Unido a pouco mais de um ano e até então não falava o idioma, hoje após um período de muito estudo já domina a língua inglesa de forma suficiente a ganhar o concurso da editora “Young Writers” uma das mais respeitadas da Inglaterra.

“O livro é composto por poemas e era tema livre com a maioria dos poemas sendo motivacionais. Tive muito incentivo da minha professora de inglês Miss Wilson e me inspiro muito nos meus pais que sempre me dizem que se eu der o meu melhor vou conseguir alcançar meus objetivos, daí o título ‘The Best’”, explicou Manuella Scuiziani.

Em Catanduva Manuella estudou nas escolas Boa Nova, Colégio Adventista e São Mateus. A catanduvense também estudou na Escola Estadual Professor Modesto, na cidade de Patos de Minas, onde foi sua última parada antes de partir junto com sua família para a Inglaterra em 2019.

“É motivo de muito orgulho, sabemos as dificuldades que o imigrante passa quando chega a um país até então desconhecido e vê la conseguindo realizar os seus sonhos é muito gratificante”, completaram os pais de Manuella.

O livro “Imagine” ficará exposto de forma definitiva na biblioteca nacional britânica.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local