Catanduvense Conquista Top 4 No Ranking Do Brasileiro De Montain Bike XCO

O catanduvense Gustavo Roma de Oliveira Filho participou da prova que aconteceu no sábado (31) na cidade de Mairiporã pelo Campeonato Brasileiro de Montain Bike XCO.

A competição reuniu mais de 45 participantes do Brasil.

O atleta conquistou no ranking da competição o top 4 se saindo muito bem entre uma galera que treina e compete a bem mais tempo que ele.

“Tudo que foi treinado foi colocado na pista , me sai muito bem, conquistando um top 4 no Brasil” conta o ciclista.

Gustavo ficou entre os 4 melhores atletas do brasil na categoria junior masculino.

“Minha próxima competição é nesse fim de semana, na final da Super Copa Liga de MTB. E como sempre as expectativas são as melhores, preparado pro q der e vier” finaliza o atelta.

O ciclista que começou há cinco anos como esporte, confessa que começou tudo por um lazer com o objetivo de manter a saúde em dia, mas depois de algum tempo virou uma grande paixão, o esporte do ciclismo e assim foi para o lado competitivo, ele ainda almeja ser o melhor do mundo na modalidade.

O atleta ainda revela que tem ótimas expectativas para o futuro e está tentando se dedicar cada vez mais com o objetivo de se tornar um grande atleta completo e cheio de conhecimento desse esporte.

Ariane Pio

Da Reportagem Local