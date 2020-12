Catanduvense Conquista Segundo Lugar Em Modalidade Bodybuilding Em Ribeirão Preto

Guilherme Romano conquistou a segunda colocação com esporte fisiculturismo trazendo mais uma vitória para Catanduva. O atleta que tem se empenhado sozinho sem patrocínio ou com ajuda alguma é prova de que a cidade tem talentos natos.

Segundo Guilherme, ele treina há mais de 15 anos, mas começou a disputar a modalidade a mais de um ano, o atleta contou que neste ano de pandemia a dificuldade foi bem grande, pois as academias estavam fechadas devido ao decreto estadual e assim, o período em que poderia estar treinando musculação ficou parado, e o treinamento é um fator primordial para o atleta desta modalidade para o ganho do físico, pois os árbitros avaliam o atleta no palco pelo físico.

Ele ainda ressaltou que a dificuldade maior, com certeza é a parte financeira, pois há um custo a inscrição do campeonato, que pagar a ida e a volta, hospedagem do hotel se acaso o campeonato for longe, além disso, existe também a compra de uma tinta para pintura do corpo do atleta e isso tudo gera um custo e ele mesmo sem patrocínio realizou tudo sozinho.

“Normalmente nesse esporte quem consegue ter recurso para contratar um treinador, um nutricionista, consegue fazer uma ótima preparação pode se dar melhor devido às condições, mas no meu caso os meus recursos foram limitados não tive nada disso, eu apenas usei o meu conhecimento de anos e fico muito feliz por ver que tudo deu certo e cheguei no resultado que esperava”.

Guilherme contou que agora para o final do ano não tem mais nenhuma competição, mas que já no início do ano que vem ele já precisa estar preparado, pois já tem a possibilidade de um novo campeonato.

Para terminar o atleta ressaltou que o bodyboarding é um dos esportes mais difíceis que existem, pois se trata de uma atenção 24 horas por dia, os atletas não podem sair da dieta precisam estar se alimentando de acordo com a tabela nutricional, se hidratar o dia todo e não pode ficar se auto sabotando, pois isso reflete no shape ou “corpo” que é a ferramenta principal da competição.

Ariane Pio

Da Reportagem Local