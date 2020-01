Catanduvense Conquista 960 Pontos na Redação do ENEM 2019

A aluna Yasmin Senhorini Silva, do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Catanduva, obteve 960 pontos (em mil pontos possíveis) na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2019). A estudante concluiu todo o Ensino Médio no Colégio Catanduva. O resultado do ENEM foi divulgado no dia 17 de janeiro.

De acordo com Yasmim, o material didático e o corpo docente do Colégio foram essenciais para que a nota da redação fosse excelente. “O material juntamente com os professores foram essenciais para a organização dos conhecimentos gerais para formular a redação. Fiz um curso à parte, mas independentemente, o desempenho vai de cada aluno em relação à escrita. O estudo mais aprofundado das matérias, como Filosofia, Sociologia e Literatura clareia também no momento da dissertação. Pretendo cursar Psicologia. Ainda estou aguardando o resultado dos vestibulares. Infelizmente a nota de corte para o curso aumenta a cada ano, mas a nota na redação ajuda um bom tanto nos pesos exigidos pelas faculdades e na classificação”, comemorou ela.

A diretora do Colégio Catanduva, Profa. Tânia Mazinini Pimentel, celebrou a nota da aluna e lembrou que os alunos são preparados durante todo o Ensino Médio para provas como esta. “A conscientização dos alunos do nosso colégio começa no primeiro ano do Ensino Médio. Eles são preparados pelos docentes que utilizam o material didático integrado às aulas com multimídias, refletem e executam exercícios de vestibulares, aplicam simulados e anualmente realizamos pesquisa com os nossos alunos para saber o interesse, necessidade e preferência por determinadas disciplinas que gostariam de reforçar com exercícios e revisar para o ENEM. Após o levantamento das disciplinas realizamos cursinho preparatório, em horário diverso, para que possam intensificar seus estudos nas disciplinas que mais sentem dificuldade. O cursinho encerra-se na semana da data prevista para o ENEM em cada ano letivo. Utilizando esses recursos, verificamos que a cada ano nossos alunos estão atingindo excelentes médias no ENEM e ingressando em faculdades renomadas de Catanduva e região”, enfatizou a diretora.

Myllaynne Lima

Da Reportagem local