Catanduvense Conquista 1º Lugar no Campeonato Mundial Aberto de Capoeira

O Catanduvense Dieison Fernando Custodio, conhecido na capoeira como Mestre Furacão, conquistou no dia 02 de Fevereiro, o primeiro lugar no Campeonato Mundial Aberto De Capoeira, organizado pela SuperLiga Mundial de Capoeira, Associação Internacional de Capoeira e Grupo Muzenza Capoeira.

O campeonato reuniu cerca de 2 mil pessoas e 700 atletas.

A competição reuniu participantes de diversos grupos da modalidade. No total, foram 26 estados brasileiros e 47 países. O evento foi aberto para a participação de todos os grupos e comunidades capoeiristas.

Em entrevista ao O Regional Dieison contou sobre o preparo para a competição e a sensação em ter trazido esse título para a cidade de Catanduva.

“O preparo para o campeonato foi feito com frequência diária treinamento utilizando sequências de golpes de capoeira, condicionamento através de jogos diários de capoeira e fortalecimento utilizado treinos de musculação. Foi muito emocionante, é uma felicidades que não d para escrever em palavras, pois é o Maior Título da Modalidade Capoeira, tudo isso representando nossa cidade”, comentou o campeão.

Com 28 anos na prática da capoeira, o Mestre Furacão conquistou o primeiro lugar na categoria de “Mestres e Contrastes Até 40 anos de idade”.

Na ocasião, também ocorreu a Formatura de Capoeira Muzenza, onde Dieison recebeu a Graduação de Mestre de Capoeira.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local