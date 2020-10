Catanduvense Compete Hoje Em Mairiporã Pelo Campeonato Brasileiro De Montain Bike XCO

Hoje (31) acontece o Campeonato Brasileiro de Montain Bike XCO, a largada está programada para as 9h30 e o catanduvense Gustavo Roma de Oliveira Filho estará participando da prova que acontece na cidade de Mairiporã.

Gustavo conta que está se preparando algum tempo para esse campeonato e tem uma grande expectativa de conseguir uma boa posição.

O ciclista que começou há cinco anos como esporte, confessa que começou tudo por um lazer com o objetivo de manter a saúde em dia, mas depois de algum tempo virou uma grande paixão, o esporte do ciclismo e assim foi para o lado competitivo, ele ainda almeja ser o melhor do mundo na modalidade.

O atleta ainda revela que tem ótimas expectativas para o futuro e está tentando se dedicar cada vez mais com o objetivo de se tornar um grande atleta completo e cheio de conhecimento desse esporte.

“O meu objetivo é tornar campeão brasileiro e futuramente ser um futuro campeão mundial”.

Gustavo ainda convida todos os jovens a praticar esporte, pois ele entende que é muito importante e, pois ajuda a ter foco e boas praticas de saúde.

O ciclista conta com treinos que são feitos por planilha, do técnico da seleção brasileira Cadu Polazzo e está em constante evolução durante todo esse ano sobre o acompanhamento do técnico.

Por fim, Gustavo convida a todos para seguir o perfil dele no no Instagram e assim acompanhar toda a trajetória dele no ciclismo e assim levar Catanduva cada vez mais para destaque no cenário esportivo. Segue o perfil de Gustavo no Instagram: Gustavo__roma.

Ariane Pio

Da Reportagem Local