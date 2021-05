Catanduvense Alex Sandro é Convocado Para Disputar a Copa América 2021

O catanduvense Alex Sandro foi convocado para Copa América 2021. O convite foi feito pelo técnico Leonardo Bachi (Tite). Esta é a primeira vez que Alex Sandro disputa a Copa América com a seleção principal.

Nas redes sociais o craque demonstrou alegria após o convite e garante realizar um ótimo trabalho.

Marcada inicialmente para 2020, a Copa América foi adiada após a crise da Covid-19. A competição que aconteceria em dois países, não terá mais jogos na Colômbia e manterá apenas a Argentina como anfitriã.

O Brasil está no Grupo B do torneio, ao lado de Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Sobre Alex Sandro

Alex Sandro é conhecido pelo grande apoio ao esporte em Catanduva. Atualmente, é um dos patrocinadores do Bax/Catanduva e lidera o projeto AS12 de Taekwondo que oferece aulas gratuitas para crianças carentes. O jogador também é padrinho na Escolinha de Futebol do Padre Osvaldo, além de investir em projetos no estado da Bahia.

Atualmente na Juventus, da Itália, o lateral foi lembrado pelo técnico Dunga para as partidas contra Uruguai e Paraguai, válidas pelas rodadas 5 e 6 das Eliminatórias da Copa do Mundo da 2018. Cria do Atlético Paranaense, o jogador ganhou projeção nacional com o Santos, onde foi campeão da Taça Libertadores de 2011. Um ano depois, em 2012, o lateral esquerdo defendeu a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Londres. Com as boas atuações, foi negociado para o Porto, de Portugal, de onde se transferiu no último ano para a Juventus. O lateral foi campeão do Sul-Americano Sub-20 de 2011 com a Seleção Brasileira.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local