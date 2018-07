Catanduva Zera Mortes Por Acidentes em Junho, Aponta Infosiga

Catanduva zerou em junho, as mortes provocadas por acidentes de trânsito. A informação consta no mais recente levantamento do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga). Porém, no acumulado dos cinco primeiros meses do ano foram quatro óbitos contabilizados.

Até o momento, as motos lideram os registros, com três casos na Cidade Feitiço. Entre os meses, as mortes foram contabilizadas em janeiro, fevereiro, março e abril. Com os dados de junho, o balanço mostra que esse é o segundo mês em que Catanduva não registra óbitos por acidentes.

O resultado é diferente do visto no mesmo período do ano passado. Nos 30 dias de junho do ano passado, uma morte, desta vez por atropelamento foi contabiliza. A realidade de 2018, mostra que o trânsito em Catanduva ficou “menos violento” no comparativo entre janeiro e junho deste ano, com o mesmo período do ano passado. Isso porque, no acumulado de 2017 foram nove vidas perdidas em acidentes.

As motos e os carros tinham o mesmo número de ocorrências do tipo, com três registros cada. Só em janeiro foram três óbitos contabilizados. Mesma quantidade vista em março que teve dois dos registros envolvendo carros e o terceiro um atropelamento. Em abril foram dois casos e em junho um.

Pesquisa é mensa

Pesquisa é mensal

Os dados que envolvem as mortes no trânsito são enviados mensalmente pela Secretaria de Segurança Pública para o Infosiga. Os números de ocorrências levam em consideração os registros oficiais da Polícia Civil de todo Estado de São Paulo. Todos os óbitos por acidentes de trânsito devem ser registrados na base para que o enterro da vítima seja feito.

”A metodologia Infosiga usa o critério epidemiológico, onde o acidente é considerado de trânsito se for estabelecido que é causa raiz foi o acidente, ou seja, se não houvesse acontecido o acidente de trânsito a vítima não teria falecido. Dessa forma não são utilizados critérios temporais para a inclusão dos casos na base. Os boletins de ocorrência são analisados pela equipe do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, selecionando apenas os que foram identificados como sendo relativos aos acidentes de trânsito. Estes são então tabulados e desta forma são obtidas as variáveis contidas nos relatórios”, informa o setor.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local