Catanduva Volta à Fase Vermelha do Plano São Paulo a Partir de Sábado

Catanduva e todo o estado retornou à Fase Vermelha do Plano São Paulo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia 03, pelo Governador João Doria. A medida entra em vigor na primeira hora deste sábado (6) e deve permanecer até 19 de março.

O prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa ainda não publicou decreto e não informou se restringirá mais que o que já esta estabelecido na fase vermelha. “Estamos, em São Paulo e no Brasil, à beira de um colapso. A situação exige medidas coletivas e urgentes. Por este motivo, nós estamos atendendo à recomendação do Centro de Contingência e reclassificando todo o estado de SP para a fase vermelha a partir da 0h de sábado”, disse durante coletiva Doria.

A mudança na classificação do estado tem o objetivo de tentar conter o avanço da pandemia no país, após São Paulo ter batido recorde de mortos por Covid-19 e de pessoas internadas com a doença.

A fase vermelha autoriza apenas o funcionamento de setores da saúde, transporte, imprensa, estabelecimentos como padarias, mercados, farmácias e postos de combustíveis, além de escolas e atividades religiosas, que foram incluídas na lista de serviços essenciais por meio de decretos estaduais. Shoppings, academias, restaurantes, bares e comércios não podem funcionar.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local