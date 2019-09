Catanduva Vira Modelo E Referência Na Saúde E Recebe Visitantes

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tornou-se referência com o sistema organizacional que elimina o agendamento de consulta nas unidades de saúde dos bairros. O modelo foi apresentado a um grupo da Prefeitura de Araçatuba que esteve na cidade na última sexta-feira, (20).

A intenção dos visitantes foi verificar o funcionamento, na prática, do modelo recém-implantado nas unidades de Catanduva. O programa Acesso Avançado consiste em atendimento imediato, solucionando o caso de cada paciente no mesmo dia da queixa, sem agendamento. O tempo de espera para a consulta é de até 48 horas.

O grupo esteve inicialmente na unidade de saúde do Jardim Alpino, primeira a implantar o programa. A experiência resultou em evolução no atendimento e satisfação por parte dos usuários.

Hoje, o Acesso Avançado está presente em sete pontos de atendimento nos bairros: Alpino, Nosso Teto, Lunardelli, Gavioli, Solo Sagrado, Nova Catanduva e Flamingo. A previsão é fechar o ano com o programa em operação nas demais unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município.

Para conhecer a rotina dos profissionais do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) que atuam em Catanduva, a comitiva de Araçatuba esteve na unidade de saúde do Del Rey. Eles tomaram conhecimento sobre os procedimentos e a forma de atuação integrada do núcleo, que amplia a oferta de serviços de saúde na rede.

Em Catanduva, o sistema operacional do setor é gerido pela Organização Social de Saúde Mahatma Gandhi, que também deverá cuidar dos serviços em Araçatuba.

Ariane Pio

Da Reportagem Local