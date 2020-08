Catanduva Vê Regiões Saírem do Vermelho Para o Amarelo e Permanece no Laranja

Para muitos segmentos uma situação frustrante. Catanduva vê regiões saírem da fase mais restritiva do Plano São Paulo ( vermelho) e saltarem direto para o amarelo, enquanto a região na qual faz parte permanece estagnada.

Em nova avaliação feita pelo Governo do Estado na última sexta-feira (7), a Região de Rio Preto, na qual Catanduva está inserida, continua na Fase 2 (Laranja) do Plano SP até 23 de Agosto. A região fica dentro da menor porcentagem de municípios que já avançaram no plano definido pelo Estado. Isso porque 86% da população está na fase amarela. Entre as regiões que passaram de fase estão Piracicaba e Ribeirão Preto, que estavam na Fase 1 – Vermelha na classificação anterior. Além delas, passaram para a Fase Amarela as regiões de Araçatuba, Bauru, Campinas, Taubaté, São João da Boa Vista, Sorocaba e Marília, que estavam na Fase 2 – Laranja. Além delas, se mantiveram na Fase Amarela as regiões da capital paulista, Baixada Santista, Araraquara e as sub-regiões leste, sudoeste e sudeste da região metropolitana.

A Fase Laranja permite o funcionamento de algumas atividades com restrições e mantêm fechados os estabelecimentos como salões de beleza, barbearias, academias, restaurantes e bares. O comércio permanece funcionando das 8h às 12h em sistema Drive Thru ou Delivery e das 13h às 17h com atendimento no interior da loja, com 20% da capacidade de cada estabelecimento, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool gel para funcionários e clientes.

Durante a coletiva, o Governador João Doria também anunciou o adiamento da volta às aulas para o dia 07 de Outubro. “A data foi adiada para 7 de outubro por recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus para garantir uma margem de segurança ainda maior para as crianças, adolescentes, professores, gestores e profissionais da rede pública e privada de ensino e, obviamente, para os seus familiares”, explicou.

Entretanto, de acordo com o governador, as escolas públicas e privadas de regiões que estão na fase amarela do plano de flexibilização econômica há 28 dias, e desejarem, poderão antecipar a reabertura para reforço escolar e atividades opcionais a partir do dia 8 de setembro.“A escolha de reabertura para atividades opcionais e reforço a partir de 8 de setembro é uma decisão que cada escola deve tomar através de um processo de consulta que envolve a comunidade escolar, pais, estudantes e educadores”, concluiu Doria.

Durante a coletiva, o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, apresentou a atualização do plano de retorno às aulas. Ele defendeu o adiamento e disse que o estado está preparando as escolas para que possam receber os alunos em segurança na nova data programada. Até o início de outubro, as instituições vão receber máscaras de tecido, face shields, termômetros a laser, totem de álcool em gel, sabonete líquido, copos descartáveis, álcool em gel e papel toalha.

