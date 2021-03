Catanduva Ultrapassa Marca de 20 Mil Doses de Vacinas Aplicadas Contra a Covid-19

Catanduva ultrapassou a marca de 20 mil pessoas vacinadas contra a covid-19. De acordo com o Vacinômetro, que acompanha a imunização paulista, foram exatas 20.744 pessoas imunizadas na cidade. É o que aponta a atualização feita por volta das 17 horas, de sexta-feira, dia 19. Deste total, 14.726 pessoas tomaram a primeira dose e, outras 6.018, já foram imunizadas, inclusive, com a segunda dose.

A campanha na cidade atende, atualmente, idoso com idades acima de 72 anos. São quatro locais de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde, Centro Dia do Idoso, Cras Bom Pastor e drive thru no Parque do Aeroporto. A partir de segunda-feira, dia 22, o atendimento será das 8 às 16 horas. Para agilizar o atendimento, a orientação é que o munícipe apresente faça o pré-cadastro pelo site: www.vacinaja.sp.gov.br

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local