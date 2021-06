Catanduva Ultrapassa 63 Mil Doses Aplicadas da Vacina Contra a Covid-19

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva apontam que foram aplicadas 63.219 doses da vacina contra a covid-19. Desse total, 41.865 foram utilizadas na primeira dose e 21.534 na segunda aplicação do imunizante.

De acordo com o site VaciVida disponibilizado pelo Governo Estadual, Catanduva ocupa a 118ª posição no ranking de vacinação contra a covid-19. Ainda segundo o painel, a cidade vacinou 33,7% da população. A atualização de ambos os balanços foi realizada na ontem (12) ao meio-dia.

Vacinômetro

O “Vacinômetro”, ferramenta digital desenvolvida pela Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo em parceria com a Prodesp, passou a divulgar o número de vacinas aplicadas contra o novo coronavírus nos municípios do Estado.

Pelo endereço eletrônico https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/ é possível verificar o número oficial de imunizados nos municípios pelo PEI (Plano Estadual de Imunização). A ferramenta é alimentada diretamente com as informações do “Vacivida”, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra o novo coronavírus.

As informações disponíveis por município são preliminares e estão sujeitas a avaliação, uma vez que as bases estão sendo constantemente avaliadas e consolidadas.

Desenvolvido pela Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, o sistema está integrado ao aplicativo Poupatempo Digital e também poderá abastecer a base de dados do Ministério da Saúde.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local