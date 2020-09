Catanduva Ultrapassa 100 Mortes Pela Covid-19 em 148 Dias Depois do Primeiro Registro

Catanduva ultrapassou 100 mortes pela Covid-19 nesta terça-feira. O índice de óbitos pelo novo coronavírus é contabilizado na cidade desde o dia 06 de abril, quando a primeira vítima, uma mulher, de 87 anos, faleceu em decorrência das complicações da doença. Até ontem, Catanduva mantinha uma taxa de letalidade (Porcentagem entre o número de mortes e número de casos confirmados) de 3,04%. De todos os óbitos registrados, 66 deles ocorreram no Hospital Emílio Carlos, 21 no Hospital Unimed São Domingos, nove foram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), três na Santa Casa de Novo Horizonte, dois no Padre Albino e um em domicílio. Até a 47ª morte, a cidade incluía nos boletins do coronavírus os bairros em que os pacientes residiam. Atualmente a cidade mantém 3.322 casos confirmados da doença. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que dos confirmados, 81% apresentam síndrome gripal leve, 11% são profissionais de saúde e 8% apresentam síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Catanduva apresentava até a segunda-feira, uma taxa de incidência de 2641,5 casos por 100 mil habitantes, acima da incidência nacional de 1837,9 casos por 100 mil habitantes. Apresenta ainda taxa de mortalidade de 80,4 casos por 100 mil habitantes, acima da taxa nacional de 57,5 casos por 100 mil habitantes.

Karla Konda

Editora Chefe