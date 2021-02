Catanduva Terá Toque de Recolher das 23h às 5h a Partir de Sexta

O Governador João Doria (PSDB), anunciou ontem (24), uma nova medida restritiva. Catanduva e todas as cidades do estado terão toque de recolher das 23h às 5h. A regra entra em vigor a partir desta sexta-feira (26) e valerá até o dia 14 de março.

A medida é complementar ao plano de flexibilização econômica e ocorre após o estado registrar maior número de pacientes com Covid-19 internados em UTI desde o início da pandemia.

“Dado ao fato de que chegamos ao recorde de internados com Covid-19 no sistema hospitalar de São Paulo, o governo de São Paulo, atendendo expressa recomendação do centro de contingência, decreta restrição de circulação de pessoas das 23h às 5h em todo o estado, de 26 de fevereiro a 14 de março”, disse o governador João Doria em coletiva de imprensa.

O governo afirma, porém, que desta vez fará uma força-tarefa para ampliar a fiscalização dos estabelecimentos. “Há uma força tarefa de fiscalização, para que essas medidas sejam seguidas por todos. Isso vai ser feito em conjunto pelas vigilâncias sanitárias municipais e do estado, pela Polícia Militar e pelos Procons”, completou.

Em Catanduva as fiscalizações serão intensificadas pela Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal (GCM). As denúncias de irregularidades e aglomerações podem ser feitas pelo 153.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local