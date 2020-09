Catanduva Terá Onda de Calor no Fim de Semana, Alerta Defesa Civil

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil alerta para a elevação significativa das temperaturas e a sensação de calor intenso em Catanduva e todo o estado de São Paulo até domingo (13). Esse calor é decorrente dos ventos que sopram do interior do continente, somados à presença do Sol e à ausência de nuvens. A umidade relativa do ar também pode ficar abaixo de 15% no período vespertino.

Em razão desse cenário, recomenda-se que as pessoas evitem exercícios físicos ao ar livre nos períodos mais quentes, umidifiquem o ambiente constantemente, permaneçam em locais protegidos do sol e consumam bastante água.

Com a umidade relativa do ar muito baixa e o calor intenso, o tempo fica propenso para incêndios em cobertura vegetal. A Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, atua de forma constante para combater focos de queimadas, principalmente nesse período de seca.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local