Catanduva Terá APP Para Alertas de Interdições no Trânsito a Órgãos de Emergência

Catanduva terá um aplicativo que visa auxiliar toda a comunidade e órgãos públicos, principalmente os de emergência sobre interdições no trânsito. A divulgação foi feita pela prefeitura.

O aplicativo mostra, em tempo real, os locais da cidade que estão com trânsito interditado. O APP foi desenvolvido por alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus Catanduva e já pode ser baixado.

Conforme a assessoria de comunicação, o projeto piloto, no período de 6 meses, será direcionado ao Samu e ao Corpo de Bombeiros.

O app foi desenvolvido pelos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal: Gilmar Revejes, Bruno Sartori e Matheus Quessada, com a supervisão dos professores Douglas Lieira, Luis Nakamura e Marco Colombo da Silva, sob coordenação do professor Rodolfo Ipolito Meneguette. Ele exibe o mapa da cidade com os pontos de interdição, destacados em vermelho, com início e final do bloqueio. As datas e períodos também estão na base de dados, que visa otimizar o tempo de percurso, com um transporte inteligente até a Upa ou o hospital, por exemplo, no atendimento às vítimas de acidentes.

A atualização das intervenções feitas na cidade será lançada diariamente pela equipe da Prefeitura e da Saec. Como forma de alerta, a cada novo bloqueio, um email é disparado aos órgãos cadastrados. Para facilitar a visualização, Samu e Bombeiros instalaram monitores em suas sedes, com atualização em tempo real.

Segundo a administração, numa próxima etapa, a ideia é que o app seja utilizado por outros setores, como Guarda Civil Municipal, rede de ambulâncias, transporte coletivo e Polícia Militar. Se tudo correr bem, a liberação para uso dos munícipes será a última fase do projeto.

Em reunião promovida pelo Instituto Federal, no mês passado, o aplicativo foi apresentado a representantes do Corpo de Bombeiros, Samu Regional, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) e Polícia Militar. No encontro foram definidas melhorias, o projeto piloto e as etapas de implantação.

Karla Konda

Editora Chefe