Catanduva Terá 1º Workshop On-line e Gratuito de Libras Promovendo a Inclusão

A professora Luciana Rossi e a intérprete de libras Daniela Medeiros vão promover na quarta (09) e quinta-feira (10), das 19h30 às 20h30, o primeiro Workshop on-line e gratuito de Libras. O intuito da iniciativa é promover inclusão e acessibilidade.

“Workshop de Libras tem sua motivação baseada na demanda proveniente do Instagram @librasdiaadia pela qual sou proprietária e nele vem-se tendo bastante interação, participação nos stories e lives e contudo, observa-se grande necessidade de envolver a sociedade como um todo. Buscando a Inclusão plena da comunidade surda, além claro de levar o conhecimento deste idioma maravilhoso pretende-se disseminar Libras e o quanto este idioma pode também abrir portas de emprego (docência e/ou intérprete de Libras), potencializar o currículo (em qualquer área de atuação)”, explicou a professora, Luciana Rossi.

A docente ainda destacou sobre o conteúdo que será abordado no workshop. “Nos dois dias do workshop será tratado: breve história e contexto geral do surdo, sua cultura, alfabeto, sinais básicos do dia a dia, como cumprimentos e qual a regra para com base no seu nome e características criar-se um sinal própria a sua pessoa. Abertura para sanar dúvidas a respeito do Idioma”, completou.

A Libras se tornou a segunda língua oficial do Brasil. Apesar disso, ela é majoritariamente ensinada em centros voltados exclusivamente para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas através do WhatsApp (17)99618-1144.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local