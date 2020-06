Catanduva Terá 115 Domicílios Entrevistados Pelo IBGE Sobre Pnad

A pesquisa realizada pelo IBGE sobre Pnad Covid-19 entra na terceira semana e em Catanduva serão 30 domicílios entrevistados passando as informações necessárias sobre o impacto da pandemia no mercado de trabalho e, também, para nutrir o Ministério da Saúde com as informações sobre a ocorrência de sintomas de síndrome respiratória entre a população.

“Cada semana há um número de entrevistas. Na primeira semana foram 36 domicílios entrevistados, na segunda foram 29 domicílios, estamos na terceira semana que serão entrevistados 30 domicílios, e para próxima semana que é a quarta teremos 20 entrevistas. São no total, 115 domicílios entrevistados no mês. Esses 115 domicílios são visitados desde maio, fracionados por semanas, conforme os números acimas”, contou o coordenador da unidade local do IBGE, Edson da Silva.

Com funciona? Os entrevistadores vão ligar e perguntar sobre sintomas da COVID-19, características gerais, mercado de trabalho, rendimento e valor de aluguel. Eles retornam o contato um mês depois para acompanhamento dos dados. A ligação é de apenas 10 minutos, mas a sua contribuição pode gerar melhorias que duram muito mais tempo. A pesquisa é feita em parceria com o Ministério da Saúde, que terá acesso a informações para planejar de maneira mais eficaz o combate direto ao coronavírus. “Você pode verificar se o entrevistador é cadastrado no IBGE e evitar fraudes no Respondendo ao IBGE. Lembre-se de que nossos entrevistadores nunca pedem informações sigilosas ou de cunho pessoal, como dados bancários e opiniões políticas”.

De acordo com o IBGE, as entrevistas duram, em média, 10 minutos. Quem receber a ligação pode confirmar a identidade do entrevistador por meio do site Respondendo ao IBGE ou do telefone 0800 721 8181 – basta informar matrícula, RG ou CPF do entrevistador.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

