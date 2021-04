Catanduva Tem Pequeno Aumento no Número de Acidentes e Fatalidades de Trânsito

Segundo os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo de São Paulo gerenciado pelo Detran.SP e Programa Respeito à Vida, a região administrativa de São José do Rio Preto registrou queda no número de óbitos e acidentes de trânsito com vítimas, que incluem ocorrências não fatais, no último mês de março. Quanto aos óbitos, foram 21 registros, enquanto em março de 2020 foram 23 (-9%). Com relação ao número de acidentes com vítimas, também houve queda significativa: 647 acidentes em março deste ano contra 854 em 2020 (-24%).

Já por outro lado se compararmos os números e dados de Catanduva separadamente, a cidade teve um pequeno aumento de número de acidentes e fatalidades de trânsito. Os números indicam que no ano passado não houve mortes em trânsito nos três primeiros meses enquanto neste ano contabiliza três óbitos e numero de vítimas envolvidas em acidentes, também teve um pequeno aumento no ano passado, 64 e já neste ano 68 vitimas.

Programa do Governo do Estado de São Paulo atua como articulador de ações com foco na redução de acidentes de trânsito. Gerido pela Secretaria de Governo por meio do Detran.SP, envolve ainda as secretarias de Comunicação, Educação, Segurança Pública, Saúde, Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência.

O Respeito à Vida também é responsável pela gestão do Infosiga SP, sistema pioneiro no Brasil, que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes com vítimas de trânsito nos 645 municípios do Estado. O programa mobiliza a sociedade civil por meio de parcerias com empresas e associações do setor privado, além de entidades do terceiro setor. Em outra frente, promove convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização.

Ariane Pio

Da Reportagem Local