Catanduva Tem Orçamento Estimado em R$ 551,5 Milhões Para 2021

Catanduva tem um orçamento estimado em R$ 551,5 milhões para o exercício de 2021. Esse montante é a expectativa da atual administração de arrecadação pelo município no ano que vem, incluindo a administração direta e indireta.

Somente para a administração direta, ou seja, prefeitura e seus setores, a estimativa é de R$ 391 milhões.

O restante ficaria com o Instituto de Previdência dos Municipiários R$ R$ 92 milhões, Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes), R$ 8,5 milhões e a Superintendência de Água e Esgoto (Saec) com R$ 60 milhões.

Dentro da estimativa, a Câmara fica com uma fatia de R$ 13,3 milhões; o gabinete do prefeito com R$ 1,2 milhão; Planejamento e Informática (1,7 milhão), Secretaria de Administração (R$ 73,4 milhões), Finanças (R$ 20,8 mi), Jurídico (R$ 251 mil), obras e serviços R$ 22 milhões, Educação (R$ 129 milhões), Semdert (R$ 900 mil), Trânsito (R$ 4 milhões), Meio Ambiente (R$ 5,7 milhões), Cultura e Esportes com R$ 1 milhão cada. A Saúde poderá ter até R$ 99 milhões.

Na justificativa do projeto, a prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes afirmou: “Foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Esta proposta orçamentária tem como política econômica-financeira a melhora da infraestrutura básica do Município, viabilizando melhor atendimento as necessidades dos munícipes. Esta infraestrutura, implica em investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação, Saúde, Saneamento, Urbanismo, Previdência e Assistência”.

Karla Konda

Editora Chefe