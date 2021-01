Catanduva Tem Oito Casos de Dengue Confirmados, Segundo Secretaria de Saúde

“Catanduva tem oito casos de dengue confirmados. Os casos são referentes a pacientes que aguardavam resultados em dezembro de 2020. Neste ano ainda não há casos confirmados da doença.

O boletim da dengue mais recente, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde é datado do dia 06 de janeiro. Nele constam ainda 14 pacientes aguardando por resultados dos exames, 09 foram negativos e cinco positivos para dengue.

No mês anterior foram 39 notificações, 3 positivos e 32 negativos. Quatro estavam em investigação.

Apesar de poucos registros, o período é propício para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti devido a quantidade de chuvas e forte calor. O aumento no número de pernilongos e do próprio Aedes já é também percebido pelos moradores da cidade.

No ano passado, Catanduva vivenciou uma epidemia de dengue. No início de 2020, um em cada 17 moradores da cidade teve diagnóstico para a doença transmitida pelo Aedes.

Ao todo foram confirmados na cidade 7.379 pacientes com a doença no período. Crescente desde o final de 2019, o índice da doença em Catanduva teve fevereiro de 2020 com o maior número de confirmações – 3.135. Em maio, a cidade deixou o estado epidêmico, com 122 casos positivos.

Karla Konda

Editora Chefe