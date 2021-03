Catanduva Tem Menor Número de Acidentes de Trânsito, Mas Óbitos Crescem

SSegundo os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo de São Paulo gerenciado pelo Detran.SP e Programa Respeito à Vida, a região administrativa de São José do Rio Preto registrou queda de 10% nos acidentes de trânsito com vítimas, que incluem ocorrências não fatais, em fevereiro de 2021.

O destaque foi a cidade de Catanduva, que registrou queda de 38% nos índices de acidentes. Em fevereiro de 2021 foram 39 acidentes contra 63 no mesmo período de 2020. Já o índice de óbitos cresceu 33%, com 17 em fevereiro deste ano contra 13 no mesmo período de 2020.

A região de São José do Rio Preto registrou 728 acidentes contra 810 do mês período em 2020. Já o número de fatalidades na região cresceu 31%. Foram 17 casos em fevereiro deste ano contra 13 em fevereiro de 2020.

Estado de SP – O Estado de São Paulo registrou queda no número de acidentes de trânsito com vítimas, que incluem ocorrências não fatais, no último mês de fevereiro. Foram 13.781 registros, enquanto em fevereiro de 2020 foram 14.428 (-4,5%).

Já com relação ao número de fatalidades, houve leve alta no mês: 369 óbitos em fevereiro deste ano contra 364 em 2020 (+ 1,4%). Apesar do aumento, o acumulado deste ano mostra queda no número de óbitos. No primeiro bimestre de 2021 o total de fatalidades de trânsito, 730, é 1,5% menor do que no mesmo período de 2020, quando foram registrados 741 óbitos.

A análise do programa Respeito à Vida indica ainda queda nas fatalidades entre pedestres e ciclistas em fevereiro de 2021. A maior redução ocorreu entre os ciclistas: foram registradas 18 fatalidades, contra 37 em fevereiro do ano passado (-51,4%). A queda também foi significativa entre os pedestres, com 79 ocorrências fatais em fevereiro, contra 93 no mesmo período de 2020 (-15,1%).

Ocorrências envolvendo motos lideram as estatísticas, com 145 casos fatais em fevereiro deste ano, aumento de 17,9% na comparação com 2020 (123 óbitos). Em seguida, aparecem os automóveis com 101 ocorrências contra 86 em 2020, variação de 17,4%.

Ariane Pio

Da Reportagem Local